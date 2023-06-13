Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Fen Lisesi Floor Curling erkek takımı Türkiye ikincisi oldu.

3-5 Haziran tarihlerinde Karaman ilinde gerçekleşen 2022-2023 Okul sporları Gençler Floor Curling Türkiye birinciliği müsabakalarına Köyceğiz Fen Lisesi Kız, Erkek ve Karma takımları 3 kategori de katıldı. Köyceğiz Fen Lisesi Floor Curling Erkek Takımı, Karaman ilinde gerçekleşen Okul Sporları Gençler Floor Curling Türkiye Şampiyonası müsabakalarında Türkiye 2.si olarak Muğla’nın ve Köyceğiz’in gururu oldular. Müsabakalara katılan öğrenciler Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan’ı makamında ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenleri ve öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.