Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yaz döneminde de eğitime devam eden Bilsem öğrencilere kapılarını açık tutarken, yazarlık atölyesine devam eden öğrenciler, yazdıkları şiirleri sunarak kursu taçlandırdılar.

Yaz döneminde de öğrencilerine kapılarını açan Köyceğiz Bilsem’de açılan Yazarlık Atölyesi’ne gençlerin ilgisi yoğun oldu. Edebiyat öğretmeni Erdal Kara tarafından bir ay yaz kursunda eğitim alan gençler, ürettikleri şiirleri, şiir dinletisinde görücüye çıkarttı. Kendi ürettikleri şiirleri, okuyan öğrencilerin heyecanı dikkatlerden kaçmazken, etkinlikte okunan birbirinden güzel şiirler ise dinleyenlerden tam not aldı.

Çocukların heyecanını birlikte yaşadıklarını dile getiren Öğretmen Hasan Güneş ise “Ortaca Atatürk İlkokulu 2/A sınıfı öğrencilerim bu gün son derslerinde ürettikleri şiirleri, şiir dinletisinde sahnelediler. Her biri birbirinden değerli şiirlerini okudular. Böyle bir yaz atölyesini çocuklarımıza sundukları İçin Köyceğiz Bilsem Müdürü Mustafa Orhan Bey’e, Müdür Yardımcısı Fatih Şaylak Bey’e teşekkür ederiz. Emeklerinden dolayı Erdal hocama da ayrıca teşekkür ederiz. En büyük alkışı da çocuklarımız hak ediyorlar. Şiir dinletisinde ben ve Erdal hocam birer şiir okuyarak çocukların heyecanını birlikte yaşadık Şiir dolu güzel günlere" dedi.