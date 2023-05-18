Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Bilim Ve Sanat Merkezi Ortaokul öğrencilerinin matematik alanında hazırladığı 4 proje bölge finallerine katılmaya hak kazandı.

17. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ön değerlendirme sonuçları açıklandı. Muğla’dan 14 proje bölge finallerine katılacak. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen ve bu sene 17’ncisi düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisine davet edilen projeler belirlendi. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Muğla’dan 8 okul, 14 projeyle bölge finallerine katılmaya hak kazandı. Köyceğiz Bilim ve Sanat Merkezi ortaokul öğrencileri Aziz Rüzgar Doğan, Mert Cihangir Apil, Zeynep Deniz İşoğlu, Teoman Utku Tuncer, Berk Kurt matematik alanında dört projeyle Araştırma Projeleri İzmir Bölge Yarışması’na katılacak. Bölge finallerinde proje değerlendirmeleri, 22-23 Mayıs 2023 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacak. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan; “Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İzmir Bölge Finalleri’nde, öğrencilerimize ve danışman öğretmenimize başarılar dileriz” dedi.