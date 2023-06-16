Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri yılsonu şenliğinde hünerlerini sergiledi.

Köyceğiz Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü tarafından okul bahçesinde yılsonu şenliği düzenlendi. Yılsonu şenliği saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı. Ardından Köyceğiz Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Fazlı Orhan açılış konuşmasını yaptı. Açılış konuşmasından sonra kuruma katkıları bulunan Aşkın Turan, Ali Paç, Muhittin Kurt, Yusuf Niyazi Pirci’ye plaketleri takdim edildi. Köyceğiz Bilim ve Sanat Merkezi yılsonu şenliği öğrencilerin mini konserleri, resim, heykel, drama ve bilimsel alanlardaki ürün sergileri ile taçlandı. Müzik alanı Öğretmeni Ebru Efe Özçam ve öğrencilerinin hazırladığı müzik konserine ilgi büyüktü. Sergilerin gezilmesi ile şenlik sona erdi. Şenliğe Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Şube Müdürü Akın Sağırkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, kuruma katkıda bulunan iş adamları, öğrenci ve veliler katıldı.