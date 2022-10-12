Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde açılan Bilim ve Sanat Merkezi uyum programı sonrası ilk ders olan müzik yetenek alanındaki öğrencileri ile başladı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde açılan Bilim ve Sanat Merkezi uyum programı sonrası ilk ders olan müzik yetenek alanındaki öğrencileri ile başladı.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, 2022-2023 eğitim öğretim yılında açılan Köyceğiz Bilim ve Sanat Merkezi’ni ziyaret etti. İlk dersin konuğu Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Karahan, Köyceğiz Bilim Sanat Merkezi Müdürü Mustafa Fazlı Orhan ve Müzik Öğretmeni Ebru Efe Özçam’dan kurum ve öğrenciler hakkında bilgiler aldı. Minik öğrenciler ile bir süre sohbet ederek onlara hediyeler veren Karahan, "Çocuk yetiştirmek önemli bir çabadır, bir bilimden çok bir sanattır. İlçemiz için büyük bir şans olan Köyceğiz Bilim ve Sanat Merkezi, çevre ilçelerden gelen öğrencilere de hizmet verecektir. Bu kurumun açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Köyceğiz Bilim ve Sanat Merkezi hayırlı ve de uğurlu olsun " diyerek heyecanını paylaştı.