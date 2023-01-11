Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde dün akşamdan itibaren yağan yağmurlar vatandaşları sevindirdi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde dün akşamdan itibaren yağan yağmurlar vatandaşları sevindirdi.

Köyceğiz’de uzun süredir yağış görülmüyordu. Kuraklık nedeniyle yağmur duası yapılmıştı. Nihayet beklenen yağmurların yağması ile vatandaşların yüzü güldü. Dün akşamdan itibaren aralıklarla devam eden yağmurlar gün boyu devam etti. Kargıcak Çayı, Yuvarlak Çayı ve Namnam Çayı Köyceğiz Gölü’ne bol su taşıyarak seviyeyi Atatürk Kordonu hizasına yükseltti. Köyceğiz Gölü renk değiştirerek bulanık hale geldi. Köyceğiz’de toplamda metrekareye 100 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. Köyceğiz Kızlan Dağı’nda dereler sularla doldu. Sandras Dağı’nda da yılın ilk karı yağmaya başladı.