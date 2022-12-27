Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Anadolu Lisesi Futsal kız takımı il şampiyonu oldu.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Anadolu Lisesi Futsal kız takımı il şampiyonu oldu.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı okul sporları faaliyetleri genç A kızlar Futsal İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Futsal Genç A Kızlar İl Birinciliği müsabakaları 19-23 Aralık tarihleri arasında Menteşe Spor Salonunda gerçekleştirildi. 10 okul takımının katıldığı müsabakalarda Köyceğiz Anadolu Lisesi kız takımı il birincisi oldu. Köyceğiz Anadolu Lisesi Müdürü Elvan Mutlu; “Köyceğiz Anadolu Lisesi futsal kız takımımız il şampiyonu olarak bölge şampiyonasında ilimizi temsil etme hakkı kazanmıştır. Şampiyon takımımızı tebrik ediyor, bölge şampiyonasında kendilerine başarılar diliyoruz” dedi.