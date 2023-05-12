Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yapımına başlanan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu eğitim kompleksi inşaatında sona gelindi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yapımında sona gelinen 16 sınıflı Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, 100 öğrenci kapasiteli pansiyon ve spor salonundan oluşan eğitim kompleksinde incelemelerde bulundu. Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Köyceğiz’e kazandırılan yeni okulun, modern mimarisi, sportif ve sosyal alanları ve 100 öğrenci kapasiteli pansiyonu ile 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrencilere hizmet vermeye başlayacağını belirtti. İl Müdürü Çay, yeni eğitim kompleksinin Köyceğiz ilçesine ve eğitim camiasına hayırlı olması dileğinde bulundu.