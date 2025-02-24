Rize’de bir vatandaş köyünden bakkala inmek için otoyolda kayak takımlarıyla kayınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

Şiddetli kar yağışı Rize’yi etkisi altına aldı. Kar nedeniyle kapanan yolları fırsata çevirmek isteyen vatandaşlar ise naylon ve muşambalarla kayarak karın tadını çıkardı. Rize’de Azaklıhoca köyünde bakkala gitmek ihtiyacı duyan Yasin Çapoğlu, karlı yolu da fırsat bilerek kayak takımlarını çıkardı. Köy yolundan aşağıya kayan vatandaş ilginç görüntülere sahne oldu.

Kayak takımlarıyla köy yolundan kayarak inen Yasin Çapoğlu, "Hafta sonu havanın güzel olacağını duyunca köyümüze gitmeye karar verdik. Gittiğimizde yoğun bir kar yağışıyla karşılaştık. Evde ufak tefek eksikler vardı ancak alışverişe araçla gitmek yerine kayak takımlarımızı da yanımıza alarak farklı bir deneyim yaşamak istedik. Kayaklarla yüksek bir noktadan aşağı doğru kayarak markete ulaşmaya çalıştık. O anı gören yoldan geçen arkadaşlar da bize eşlik ederek güzel bir video çektiler. Tamamen tesadüf eseri gelişen bu olay, bizim için keyifli bir anıya dönüştü. Erzurum’da zaten kayak yapıyorduk, oradan bir tecrübemiz vardı. Kendi köyümüzde de deneyimlemiş olduk" dedi.