Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası İl Özel İdaresine bağlı ekipler köy yollarını ulaşıma açık tutmak için yoğun çaba gösterdi.

Önceki gün ilçede etkili olan kar yağışı özellikle köy ve rakımı yüksek bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sonrası çalışmalarına başlayan İl Özel İdaresine bağlı ekipler yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 24 esasına göre mesai yaptı. Ekipler ilçede 20’ye yakın köy yolunda iş makineleri ile sürekli kar küreme çalışması yaparak yolları ulaşıma açık tuttu.