DÜZCE (İHA) – Düzce’de köy yollarında malzemeli bakım çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediliyor.

Düzce’de köy yollarının ara sokaklarında da bakım onarım ve yenileme çalışmaları İl Özel İdaresi ekiplerince devam ediyor. Bu çerçevede Gümüşova İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri Hacıkadirler köyünde ara sokaklarda malzemeli yol bakım çalışmalarını tamamladı. Yol bakım çalışmaları sayesinde köyde ulaşım şartları önemli ölçüde iyileştirilerek vatandaşların günlük ulaşımı daha rahat ve sorunsuz hale getirildi.