Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Köy yollarında biriken karlar, ulaşımı kolaylaştırmak ve hayatı normal seyrine döndürmek amacıyla yoğun bir şekilde temizleniyor.

Yoğun kar yağışının etkili olmasının ardından, ilçe genelinde kapanan köy yollarını tekrar ulaşıma açmak için Doğubayazıt İlçe Özel İdare ekipleri aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Kutlubulak, Üzengili, Dağdelen, Yukarıtavla, Esnemez gibi köylerin yanı sıra diğer yerleşim yerlerindeki kapanan yollar da kısa sürede temizlenerek tekrar kullanılabilir hale getirildi. Özellikle acil sağlık durumu yaşayan vatandaşların hastaneye erişimi en hızlı şekilde sağlanarak, bu konuda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için büyük bir hassasiyetle hareket edildi.

Ayrıca, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin sıkça uğradığı ve ilçenin tarihi ve turistlik açıdan önemli mekanlarından biri olan İshak Paşa Sarayı çevresinde de yoğun kar birikintilerine karşı temizlik çalışmaları titizlikle gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sayesinde ziyaretçilerin saraya erişimi kolaylaştırılırken, aynı zamanda tarihi yapının çevresindeki güzelliklerin korunması amaçlandı.