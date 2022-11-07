DÜZCE (İHA) – Düzce’de köy yollarında yapılan beton ve asfalt çalışmalarının ardından yollarda çizgi çalışmaları başladı. Ekipler bir ayda 210 kilometrelik yolun şeritlerini çizdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de köy yollarında yapılan beton ve asfalt çalışmalarının ardından yollarda çizgi çalışmaları başladı. Ekipler bir ayda 210 kilometrelik yolun şeritlerini çizdi.

Düzce İl Özel İdaresi’nin 2022 yılı yatırım programında gerçekleştirilen beton ve asfalt yolların çizgi çalışmalarına başlatıldı. 2022 yılında yapımı planlanan 100 kilometrelik yoldan, yapım çalışması tamamlanan 50 kilometrelik kısım ile önceki yıllarda yapılmış ancak çizgilerinin yenilenmesine ihtiyaç duyulan 160 kilometrelik kısım olmak üzere toplamda 210 kilometrelik yolun şerit çizgi çalışması gerçekleştirildi. Ekipler il genelinde şerit çalışmalarına devam ediyor.