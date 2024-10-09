Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan’dan asfalt plent ziyaret ederek köy yollarında hummalı çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Özel İdaresi’ne ait asfalt üretim tesisini ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında, köy yollarında yürütülen asfaltlama çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Erdoğan, Haziran ayında başlayan ve Kasım ayına kadar sürecek olan asfaltlama çalışmalarının deneyimli ekipler ve modern makinelerle, hafta sonları da dahil olmak üzere kesintisiz bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Köy yollarını daha güvenli ve rahat hale getirmek için büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, köylerde ve mezralarda onarım ve bakım çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti.

Erdoğan, "Bugün itibarıyla tüm köy ve mezra yollarımızda, tek bir ev bile olsa, ekiplerimiz tarafından gerekli hizmetler veriliyor. Asfalt, bakım, yama ve onarım çalışmalarında 4 bin kilometrelik yolun yüzde 60’ı tamamlanmış durumda. Kalan kısmın bir bölümünde birinci ve ikinci asfaltlama yapılmış olup, kalan yolların tamamlanmasını hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği ve talimatlarıyla köylerimizin şehirlerden bir farkı kalmadı. Ancak 6 Şubat’ta yaşadığımız büyük depremle birlikte yollarımız ağır tonajlı araçlar ve iş makineleri tarafından zarar gördü, yer yer çökmeler meydana geldi” diye konuştu.