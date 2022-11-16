Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Safranbolu İlçesine bağlı Ovacuma Tintin-Bağcağız grup yolunda devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Safranbolu İlçesine bağlı Ovacuma Tintin-Bağcağız grup yolunda devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.

Çalışmalar hakkında Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül’den bilgiler alan Başkan Sözen, hava şartlarının müsaitliğine göre çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Sözen, ekiplerin asfalt çalışmalarına aralıksız devam ettiğini ve kendilerinin de sahada yapılan çalışmaları takip ettiklerini ifade ederek, “İncelemede bulunduğumuz Tintin-Bağcağız grup yolunda çalışmalarımız tamamlandığında 6.5 km BSK sıcak asfaltı vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Diğer taraftan ise mevcut asfaltlarımızın muhafazası için Ovacuma-Cucahlı grup yolunda asfalt yama çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah ekiplerimizin yoğun ve özverili çalışmaları neticesinde belirlediğimiz hedeflere ulaşacağız” dedi.