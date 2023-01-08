İzmit’te Gülbahçe Kadriye-Balören bağlantı yoluna 4 bin 300 ton asfalt serimi yapılacak.

İzmit’te Gülbahçe Kadriye-Balören bağlantı yoluna 4 bin 300 ton asfalt serimi yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köy yollarında ulaşımın daha konforlu ve güvenli olması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede belediye ekipleri, İzmit Gülbahçe Kadriye-Balören bağlantı yolunda asfalt serim çalışması yapıyor. İşleri Dairesi Başkanlığı, 3 kilometre uzunluktaki Gülbahçe Kadriye-Balören bağlantı yolunda terasman çalışmaları sonrası plent miks temel ve asfalt serim çalışması yapıyor. Üstyapı çalışmaları çerçevesinde bölgeye 4 bin 300 ton asfalt serilecek.