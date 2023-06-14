Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Sarıkadı bozuk köy yol içi, devletin sağladığı malzeme desteği ve köyde yaşayan vatandaşların imece usulü çalışmasıyla yenilendi.

Zonguldak’ın Alaplı Kaymakamlığı, Muhtarların çağrısıyla bir araya gelen vatandaşlar, Alaplı Kaymakamlığın sağladığı malzeme desteği ile Köyde yaşayan vatandaşların imece usulü döşeyip bozuk yol ve kaldırımları yeniledi.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Sarıkadı köyü sakinlerinin, Kaymakamlığın malzeme desteğiyle devlet-millet iş birliğiyle güzel bir çalışma yapıldığını söyledi.

Yılmaz, Sarıkadı köyüne, temel altyapı ve içme suyu altyapılarını yenilemeleri ve toprak olan köy ve mahalle içi yollarını betonlamaları için malzeme desteğinde bulunduklarını belirterek, " Malzemeyi biz sağlıyoruz, işçiliğini köylülerimiz yapıyor.Köy sakinleri, işçiliğini kendileri üstlenerek köylerinin içme suyu ve temel altyapısını yenilediler. Şimdi de, köy ve mahalle içi toprak yolları elbirliğiyle betonlayarak, örnek bir çalışma sergiliyorlar. Sarıkadı köyümüzde, altyapı ve yol sorununu çözmüş olmanın mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Köylülerimizi bu örnek çalışmasından dolayı kutluyorum" dedi.

Köy Muhtarı ve sakinleri de verilen destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ettiler.