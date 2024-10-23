DÜZCE (İHA) – Düzce’de köy yollarında İl Özel İdaresi ekiplerince malzemeli bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Köy yollarının daha kullanılabilir olması için çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi, son olarak Hamaüstü köyünde malzemeli bakım onarım çalışmalarına başladı. Bu çerçevede Düzce Özel İdare Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Duraklar, Kızılcık, Aybaşı ve Düverdüzü köy yollarında bakım ihtiyacı bulunan güzergahlarda yollara malzeme serimi gerçekleştirdi. Köy yollarının daha güvenlik ve kullanabilir hale gelmesini isteyen ekipler, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyor.