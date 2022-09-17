Kapalı durumdaki köy okullar tekrar açılarak ilkokul, anaokulu, halk eğitimi merkezi gibi hem çocukların hem ebeveynlerin bir arada eğitim alacağı mekanlar olarak tasarlanan köy yaşam merkezlerinin sayısı 4 ayda 1600’e ulaştı.

Kapalı durumdaki köy okullar tekrar açılarak ilkokul, anaokulu, halk eğitimi merkezi gibi hem çocukların hem ebeveynlerin bir arada eğitim alacağı mekanlar olarak tasarlanan köy yaşam merkezlerinin sayısı 4 ayda 1600’e ulaştı.

Köy yaşam merkezi projesi sadece anaokulu, ilkokul ve halk eğitimi merkezleriyle sınırlı kalmayacak. Köylerde yaşayan halkın uğraşlarına yönelik eğitimlerin de sunulduğu bir şekilde hizmet verecek. Aynı zamanda köylerdeki kadın kooperatifleri de köy yaşam merkezleriyle entegre edilerek, eğitimle iş gücü piyasasını iç içe geçiren bir mekanizma hayata geçirilmiş olacak.

Hem aileler hem çocuklar aynı çatı altında eğitim alıyor

Köy yaşam merkezi, ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, doğa, bilim ve tasarım alanlarında hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüşürken çocukların ve ebeveynlerin aynı çatı altında eğitim ve üretim süreçlerine katılmalarını sağlıyor. Çocukların eğitim alırken deneyimli insanlarla buluştuğu, kültür transferi yapıldığı bir mekân haline gelen köy yaşam merkezleri, yaşam boyu eğitim merkezi olarak faaliyet gösterecek.