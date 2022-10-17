Okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen proje gereği Bayburt’ta dezavantajlı okulların eksikleri giderilerek hizmete açılacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney; Aşağı Kırzı, Çiğdemtepe, Çayırköprü ve Yazyurdu Köy Yaşam Merkezlerini ziyaret ederek yapılan hazırlıkları inceleyip Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin, Şube Müdürü İsa Akgün ve köy muhtarlarından bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" çerçevesinde Bayburt’ta Köy Yaşam Merkezlerinin son durumları ve yapılan hazırlıklar yerinde incelendi.

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