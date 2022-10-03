Ankara’da hizmete alınan Gökçeyurt Köy Yaşam Merkezi’nin açılmasıyla beraber Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hayata geçirilen köy yaşam merkezlerine bir yenisi daha eklendi.

Ankara’da hizmete alınan Gökçeyurt Köy Yaşam Merkezi’nin açılmasıyla beraber Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hayata geçirilen köy yaşam merkezlerine bir yenisi daha eklendi.

Kullanılmayan köy okullarının ihtiyaca göre anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane ve atölye olabildiği köy yaşam merkezlerine bir yenisi daha eklendi. Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Gökçeyurt köyünde bulunan ve atıl durumdaki köy okulu, MEB tarafından Gökçeyurt Köy Yaşam Merkezi’ne dönüştürüldü. Okulun açılışı için gerçekleştirilen törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ile Mamak Belediye Başkanı Murat Köse katıldı.

Gökçeyurt Köy Yaşam Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada MEB’in son bir yılda yaptığı çalışmalara ve çabalara değinen Bakan Yardımcısı Aşkar, “Milli Eğitim Bakanımızın direktifleri eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle hareket ediyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği her çocuğumuza benzer nitelikteki eğitimi ulaştırmak ve onları kendi potansiyellerini geliştirmesine fırsat tanımak. Bunun için birçok çalışma başlattık. Bunlardan bir tanesi okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması. Hepinizin bildiği gibi bağımsız anaokulları açıyoruz. Bin 710 anaokulu açtık bir yıl içinde ve bu 3 bine tamamlanacak. 14 bin ana sınıfı açtık” diye konuştu.

Aşkar konuşmasına şöyle devam etti:

“Köy yaşam merkezleri apayrı bir proje. Atıl ve kapalı durumda olan okullarımıza baktığımızda içimiz sızladı. Bin 692 köy okulu açılmış durumda ve ekim sonuna kadar 2 bine ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu proje aslında o kadar önemli ki, hem halk eğitim merkezi, hem anasınıfı, ihtiyaç durumunda ilkokul açılıyor ve doğa ile bilimle iç içe olan bir yapıda bunu oluşturduk.”

Bakan Yardımcısı Aşkar, Gökçeyurt Köy Yaşam Merkezi’nde ilk etapta arıcılık kursu verileceğini belirterek merkezin hayırlı olmasını diledi.