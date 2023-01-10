HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de usta öğretici ve kursiyerleri, "İlmek İlmek Kardeşlik Örüyoruz" sloganıyla ördükleri atkı, bere ve kalemlikleri köylerdeki ilkokul öğrencilerine hediye etti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de usta öğretici ve kursiyerleri, "İlmek İlmek Kardeşlik Örüyoruz" sloganıyla ördükleri atkı, bere ve kalemlikleri köylerdeki ilkokul öğrencilerine hediye etti.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Hakkari Halk Eğitimi Merkezi ve Üzümcü Köy Yaşam Merkezi’nin usta öğretici ve kursiyerleri, "İlmek İlmek Kardeşlik Örüyoruz" sloganıyla havaların soğumasıyla birlikte ördükleri atkı, bere ve kalemlikleri köylerdeki ilkokulu öğrencilerine hediye etti.

Konu ile ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, “Öncelikle güzel ülkemizdeki tüm vatandaşlarımıza bir çağrım var. Hakkari’nin sahip olduğu dünyada ender eşsiz güzellikleri gelip görmeleridir. Bölgemiz terörden arındırıldıktan sonra Cumhurbaşkanımızın ilimize tanıdığı pozitif ayrımcılıkla Milli Eğitim Bakanlığımız ve valiliğimizce yürütülen yatırımlar ve ihya çalışmaları özellikle eğitimde, her gün yenilenerek devam ediyor. Modern okulların çoğaldığı ilimizde, bakanlığımızın öncülüğünde Valimiz İdris Akbıyık’ın himayelerinde, eğitim kalitesinin artırılması amacıyla başlatılan eğitim seferberliği ve yürütülen çalışmalar sayesinde; artık sınavlarda başarılı olan öğrencilerimizin sayısında gözle görünür oranda bir artış yaşanıyor. Bunda huzur ortamının oluşmasının önemli bir etkeni olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü huzur ortamı oluştukça gençlerimizin eğitime olan arzusu daha çok ortaya çıkıyor. Devletimiz de çocuklarımızın ve gençlerimizin bu heyecanını gördükçe ilimize olan yatırımları artırıyor farklı yatırımlar da arkasından geliyor. Çocuklarımız okumak istiyor. Geleceğin güçlü Türkiye’sini inşa etme yolunda çocuklarımızın bir gayreti var ve eğitimdeki başarılarla anılmak istiyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Müdür Gür, “Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer, Türkiye’nin dört bir yanında köylerin kalbi olacak yaşam merkezleri inşa edilmesinin startını vermişti. Bizler de ilimizde, kullanılmayan köy okulu binaları, köy yaşam merkezleri projesiyle birçok farklı alanda hizmet veren atölyelere dönüştürdük ve halkımızın hizmetine sunduk. Çok önemli dönüşler alıyoruz. Bu çalışmalar sonucunda talep ve isteklere göre köylerde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu eğitimlere yönelik kurslarımızı açıyoruz. Köy ilkokullarının öğrenci sayısına bakılmaksızın açılabilmesi için yönetmelik değişikliği yapıldığını söyleyerek köylerde anaokulu açılması için gereken 10 öğrenci olması kriterinin de 5’e düşürüldü. İlimizde 5 köy yaşam merkezini faaliyete geçirdik. Hangi köyde hangi kursun verileceği, köylülerin ihtiyaç ve isteklerine göre belirleniyor. Değişen iklim şartları da köylülerin ihtiyaçlarını ve verilen dersleri etkiliyor. Kursiyerler, eğitimin sonunda sertifika alıyor ve kendilerine bu şekilde bir kazanç kapısı açıyorlar. Köylerde en küçük yavrularla yaşlıları eğitim amaçlı olarak aynı imkânda buluşturuyoruz. Yani köy yaşam merkezleri her köyün buluşma merkezidir. Bir köyde yaşayan herkese hitap edecek arıcılık, budama, aşılama, kişisel gelişim hatta bağlama eğitimleri veriliyor. Hakkari genelinde açılan 5 köy yaşam merkezi ve diğer kurs merkezlerimizle birlikte şu an itibariyle yaklaşık 2 bin kursiyerimiz var” diye konuştu.

“Kardeşlik örüyoruz”

Bugün, Üzümcü Köy Yaşam Merkezimizin yaptığı çok anlamlı bir etkinlik için bir araya geldiklerini ifade eden Müdür Gür, “Aynı zamanda bir üretim yeri olan bu köy yaşam merkezimizdeki usta öğretici ve kursiyerlerimizin amaçları, becerilerini geliştirerek, soğuk kış günlerinde çocuklarımızın içlerini ısıtmak. Bu çerçevede il müdürlüğümüz koordinesinde, Ocak ayında “İlmek İlmek Kardeşlik Örüyoruz” sloganıyla böyle bir çalışma başlattılar. Üzümcü Köy Yaşam Merkezi’mizdeki kursiyerler usta öğreticilerin rehberliğinde, Halk Eğitimi Merkezi’mizdeki atölyelerimizden artan malzemelerle ve sıfır maliyetle kalemlik, atkı ve bere üretimi yaptılar. İlk etapta 150 köy öğrencimize bunları hediye ettiler. Buradaki amacımız köy yaşam merkezlerini aktif üretim merkezleri haline getirerek kursiyerlerin hem beceri öğrenmelerini sağlamak hem de köydeki çocuklarımızın kış günlerinde içlerini sıcacık yapmaktı. Köylerimizde sanat ve üretime yönelik kurslar ile tarım ve hayvancılık üzerine her türlü eğitim köy yaşam merkezlerimizde halk eğitimi merkezlerimizce görevlendirilen öğretmenlerimiz ve usta öğreticilerimiz tarafından verilmekte ve böylelikle vatandaşlarımızın her türlü eğitim taleplerini şehre gitmeden karşılayarak onlara sürekli bir eğitim imkanı sunuyoruz. Havası, suyu ve doğal zenginliklerinin yanı sıra birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun nakşedildiği kadim memleketimizde, bizleri bu hizmetlere vesile kılan; Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanımıza ve Valimize şükranlarımızı arz eder, tüm bu çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Usta öğretici olan Rıdvan Tekbaş, “Birçok alanda kendini geliştirebilecekleri kurslarımızda, yediden 70’e herkes katılabiliyor. Vatandaşlarımız, köy yaşam merkezlerine yoğun bir katılım ve ilgi gösteriyorlar, ilgilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Kursiyerlerden Hayat Erip, "Hakkari’mizin; artık güzellikleriyle, Zap suyuyla, Cilo Sat Dağlarıyla, Sat Gölleriyle, yaylalarıyla, Çukurca’daki festivallerle, kayak merkezindeki kış turizmiyle ve yaptığımız güzel çalışmalarla anılmasından çok memnunuz. Biz hep saz çalmayı öğrenmek istiyorduk fakat bir türlü köyde bunu gerçekleştiremiyordum. Şehir merkezine gitme olanağımız yoktu. Köy yaşam merkezleriyle fırsat ayağımıza geldi, bu yüzden çok mutluyuz. Aynı şekilde diğer faaliyetler de burada yapılıyor. Köy yaşam merkezleri, eğitimi ayağımıza getirdi ve bu merkezlerde hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Burada piyasada yüksek bir maliyetle alınabilecek birçok ürünü düşük bir maliyetle üretilebiliyoruz. Bayanlar, kendi değerleriyle kendi el becerilerini bu işe katıyorlar. Ürettiklerini, hediye de edebiliyorlar ya da satışını yaparak ev ekonomisine katkıda bulunabiliyorlar. Ürettikçe kendimize olan güvenimiz artıyor. Köy yaşam merkezleri bize sunulan çok güzel bir imkan oldu. Vesile olan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına, Valiliğimize ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştular.

İl müdürü ve şube müdürleri daha sonra, Üzümcü Köy Yaşam Merkezindeki müzik atölyesinde, usta öğreticiler ve sanatçı Kemal Çiftçi eşliğinde, enstrüman çalmayı öğrenen kursiyerlerle birlikte türkülere eşlik ettiler.