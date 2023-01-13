5 ay içerisinde Uşak’ta 21 köy okulunun bakım ve tadilattan geçirildiğini söyleyen Uşak Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, köy yaşam merkezlerinin faaliyete geçtiği köylerde köyün kalbi haline geldiğini belirtti.

5 ay içerisinde Uşak’ta 21 köy okulunun bakım ve tadilattan geçirildiğini söyleyen Uşak Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, köy yaşam merkezlerinin faaliyete geçtiği köylerde köyün kalbi haline geldiğini belirtti.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla Uşak’a bağlı Ortaköy Yaşam Merkezi açıldı. Aradan geçen 5 ayın ardından Uşak’ta köy yaşam merkezlerinin sayısı 21’i bulurken İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin de “Köy yaşam merkezleri” açılmalarına yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirtti. Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, “Millî Eğitim Bakanlığımızın başlattığı Köy Yaşam Merkezleri Projesinde Uşak’ta da kapalı köy okullarının bakım ve onarımları yapılarak bu okulların anaokulu, ilkokul ve kurs merkezi olarak hizmet vermesine imkân veren ‘Köy yaşam merkezleri’ açılmasına dönük çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Türkiye genelinde kullanılmayan köy okulu binaları, Köy Yaşam Merkezleri Projesi’yle ihtiyaçlar doğrultusunda anaokul, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürüldü. Bu çerçevede Uşak’ta öğrencilerin ve köy halkının hizmetine sunulan Köy Yaşam Merkezleri, köylerin kalbi olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Ortaköy Yaşam Merkezi köylünün yaşam tarzını değiştirdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açılışı yapılarak Türkiye’ye örnek ilan edilen Ortaköy Yaşam Merkezi’nde bugüne kadar yaklaşık 80 kişi kurs görerek sertifika almasıyla birlikte meslek sahibi de oldu.

Köy Yaşam Merkezinin köylünün yaşamını değiştirdiğini belirten Köy Muhtarı İlyas Sungur, “Geçen yıl ağustos ayında Bakanımızın hizmete açtığı yaşam merkezimizde 6 ayda düzenlediğimiz, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği kursundan 65, biçki dikiş kursundan 15 kadınımız mezun oldu ve sertifikalarını aldı. Burası köylümüzün kalbi oldu ve yaşam biçimini değiştirdi. Köylümüz burada eğitiliyor, sosyalleşiyor ve meslek sahibi oluyor. Cumhurbaşkanımız Sayın recep Tayyip Erdoğan bile paylaşımlarında Ortaköy Yaşam Merkezi’nin fotoğraflarınım kullanıyor. Bu durum beni ve köylülerimi çok mutlu ediyor. Emeği geçen tüm devlet büyüklerimizden Allah razı olsun çok memnunuz” dedi.