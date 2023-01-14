Aydın’da "Köy Yaşam Merkezleri" projesi çerçevesinde, atıl durumda bulunan 42 köy okulu yeniden kapılarını açarken, verilen kurslar ile merkezler adeta kadınların eğitim yuvası oldu.

Aydın’da "Köy Yaşam Merkezleri" projesi çerçevesinde, atıl durumda bulunan 42 köy okulu yeniden kapılarını açarken, verilen kurslar ile merkezler adeta kadınların eğitim yuvası oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen “Köy Yaşam Merkezleri” projesi çerçevesinde atıl durumda olan ve kullanılmayan köy okulu binaları, Köy Yaşam Merkezi adıyla yeniden hizmete açıldı. Bu çerçevede Aydın’da atıl durumda bulunan 42 köy okulu da yaşam merkezine dönüştürüldü. Aydın’daki köy yaşam merkezlerinde açılan kurslarla kadınlar da el becerilerini geliştirme imkanı bulurken, merkezler adeta kadınların gözdesi oldu. Kurslara katılan her yaştan kadın ise hem kendilerini geliştiriyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

Yenipazar ilçesi Dereköy Mahallesi’nde açılan Köy Yaşam Merkezinde de el işi kurslarına katılan kadınlar, günlük işlerinden kalan boş vakitlerini kendilerini geliştirerek değerlendiriyor. Kursa katılanlardan bazıları öğrendikleri ile çocuklarına çeyiz hazırlarken bazıları da ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

"Kendilerini geliştiriyorlar"

Açılan kurslara olan ilginin yoğun olduğunu ifade eden Usta Öğretici Selma Balkan, "Burada unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı yapıyoruz. Kasnakta tel kırma, Osmanlı, Maraş, Antep, Türk işi gibi tüm motiflerimizi gösteriyoruz. Şu anda arkadaşlarımızla salon takımları ve çantalar yapıyoruz. Bu sene gelin çantaları ve gelin ayakkabıları da yapıyoruz. Arkadaşlarımız burada bir yandan öğreniyorlar bir yandan da çocukları için çeyiz hazırlıklarını yapıyorlar. Hem daha uygun oluyor hem de kendileri yaptığı için daha güzel oluyor. Anne emeği olduğu için bir anne kokusu oluyor ürünlerde. Normalde kurslarımıza katılım sayıları daha fazla ancak şu an zeytin sezonu olduğu için bazı öğrencilerimiz gelemedi. Ancak burada bir Köy Yaşam Merkezinin olması onlar için de çok güzel oldu. İlgi oldukça yoğun. Bu merkezin açılalı 2 ay oldu ve bu süreçte bayağı bir ilerleme kaydettik. Eğitimlerimizde de öğrencilerimiz en çok neyi isterse ona göre hareket ediyoruz. Köylerin bir parkı veya kafesi yok, o yüzden bu merkezin açılması ayrıca güzel oldu. Burada kendilerini geliştiriyorlar. Aynı zamanda burada yaptıkları işlerin siparişlerini de alıyorlar. Oradan kazandıklarıyla da ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar" dedi.

"Ev ekonomisine katkı sağlamak istiyorum"

Kursiyerlerden Fatma Gezer, "Öncelikle kendime bir şeyler katmak istedim. Bu el işlerini de merak ediyordum ve öğrenmek istedim. O yüzden de buradaki kursumuza katıldım. Eğlenceli bir şekilde burada hem kendimi geliştiriyorum hem de bir şeyler öğreniyorum. Severek geliyorum. Burada öğrendiklerimi uygulayarak yaptığım ürünleri de satarak ev ekonomisine katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.

"Stres atıyoruz, terapi gibi oluyor"

Köy Yaşam Merkezinin açılmasını sevinçle karşıladıklarını ifade eden kursiyerlerden Hülya Sarıyıldız, "Bütün günümüz ev işleri ile geçiyordu. Burası açıldı ve çok güzel oldu. Buraya gelerek hem kendimizi geliştiriyoruz, hem boş vakitlerimizi değerlendiriyoruz hem de stres atıyoruz. Bizim için terapi gibi oluyor" şeklinde konuştu.

"Buraya gelmek için can atıyorum"

Kursa katıldığından beri oya yapmayı sevdiğini ifade eden Aygül Karataş, “İyi bir vakit geçirmek, boş vakitlerimi değerlendirmek için buraya geldim. Arkadaş çevresi de kazandık. Güzel bir şeyler öğreniyoruz. Aynı zamanda 2 oğlum var, onlara çeyiz yapıyorum. Köy yerinde iyi oldu bu merkezin açılması. Diğer türlü ev işleri, hayvanlara bakarak günümüz geçiyordu. O yüzden iyi oldu köyümüzde böyle bir merkezin olması. Dışarı çıkamıyorduk, işimiz çok oluyordu ama burası açılınca işimi daha çabuk bitirip buraya koşarak geliyorum. Ben oya yapmasını hiç sevmezdim ama buraya geldiğimden beri oya yapmasını çok seviyorum. Buraya gelmek için can atıyorum. Merkezin köyümüzde açılmasından çok memnunuz, her zaman böyle işlerin yapılmasını istiyoruz" dedi.