Muğla’nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi’nde kapalı durumda olan ve Köy Yaşam Merkezine dönüştürülen okul bahçesine dikilen lavantaların ilk hasadı yapıldı.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi’nde kapalı durumda olan ve Köy Yaşam Merkezine dönüştürülen okul bahçesine dikilen lavantaların ilk hasadı yapıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kapalı köy okullarının tekrar canlandırılması amacıyla başlatılan projesinde köylerde atıl ve kapalı duran okullar, revize edilip restorasyonu gerçekleştirilerek köyün ihtiyaçları doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane ve köy yaşam merkezi olarak hizmete açılıyor. Muğla genelinde kapalı köy okulları da dönüşüm yaşayarak 26 anasınıfı, 19 ilkokul, 51 halk eğitimi merkezi, 51 köy yaşam merkezi olarak tekrar hizmet vermeye başladı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe’nin Yerkesik Mahallesi’nde açılan Köy Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Köy Yaşam Merkezine dönüştürülen köy okulunda Halk Eğitim bünyesinde açılan ahşap işçiliği, dikiş atölyesi, sabun yapımı ve distilasyon atölyelerinde incelemelerde bulunan Muğla Milli Eğitim İl Müdürü Emre Çay, merkezde faaliyet gösteren yaz etkinlik kurslarına katılan öğrenciler ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, GEKA destekli “Akıllı Tarım Akıllı Arıcılık Projesinde gerçekleştirilen arıcılık eğitimi ve tarımsal faaliyetleri yerinde inceleyen Muğla Milli Eğitim İl Müdürü Emre Çay, Proje’de okul bahçesinde dikilen lavantaların ilk hasadını kursiyerler ve öğrencilerle birlikte yaparak distilasyon atölyesinde kurulan makinelerde lavanta yağı üretimine eşlik etti.

Kapalı ve yıllardır kullanılmayan köy okullarının eğitim, sosyal aktiviteler ve akıllı tarım uygulamalarının yapıldığı birer yaşam merkezine dönüştürüldüğüne vurgu yapan Muğla Milli Eğitim İl Müdürü Emre Çay, “Aktif olarak kullanılmayan köy okullarımızı, bölgenin ihtiyaçlarına göre anasınıfı, ilkokul ve kurs merkezleri gibi eğitim kurumlarına ve yaşam merkezlerine dönüştürerek öğrencilerimizin ve köy halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılında kapalı ve kullanılmayan 51 köy okulumuz daha köy yaşam merkezi olarak aktif hale gelerek bünyesinde oluşturulan farklı alanda atölyelerle hizmete başlayacaklar. Aynı zamanda geçen yıl Teknoloji ve Sanayi Bakanlığınca onaylanan, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından destekli, Valimiz Sayın Orhan Tavlı himayelerinde Müdürlüğümüzce yürüttüğümüz Köy Okullarında Akıllı Tarım Akıllı Arıcılık Projesini uyguladığımız 5 köy okulumuzu da Bakanlığımızın Projesine entegre ederek Köy Yaşam Merkezine dönüştürdük. Bugün Yerkesik Köy Yaşam Merkezimizde akıllı tarımla üretimini gerçekleştirdiğimiz lavantalarımızın hasadını el birliğiyle yapmanın mutluluğunu yaşadık” dedi.