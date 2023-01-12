HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Halk Eğitim Merkezi tarafından köy ve merkez mahalle muhtarına ‘Aile Okulu’ kursu verildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Halk Eğitim Merkezi tarafından köy ve merkez mahalle muhtarına ‘Aile Okulu’ kursu verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Aile Okulu Projesi" ile aile içi iletişim, sosyal, psikolojik ve duygusal gelişim, çevre bilinci, stres yönetimi, madde bağımlılığını önlemeye ilişkin yaklaşımlar, çevre ve iklim farkındalığı, trafik, ilk yardım başta olmak üzere çeşitli alanlarda ailelere eğitimler veriliyor.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülmekte olan "Aile Okulu Projesi" çerçevesinde, Yüksekova Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından eğitim verildi.

Proje çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile köy ve mahalle muhtarlarına yönelik "Aile Okulu" kursu verilmeye başlandı. Toplantıda köy ve mahalle muhtarları ’Aile Okulu, trafik öğreniyorum, ailede ilk yardım, çevre ve iklim farkındalığı’ konuları hakkında, belirlenen takvime göre eğitimler verilmeye devam edilecek.

Konuyla ilgili konuşan Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Canan, "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından tüm Türkiye çapında başlatılan aile okulu eğitimini ilk olarak açtığımız 7 kursla beraber 120’nin üzerine öğretmene eğitimini verdik. Bu eğitim alan öğretmenlerimiz de kendi velilerine eğitim verdi. 3 bin 119 veliye ulaştık ilçe olarak. Daha sonra muhtarlara yönelik ‘Aile Okulu’ kursunu verdik. Bizde muhtarlarımızla bir araya geldik. Köy ve Merkez muhtarı olmak üzere 52 muhtarımız geldi. 8 ana başlıkta biz bu muhtarlarımıza eğitimlerimizi verdik. Bu eğitimleri alan muhtarlarımız bundan sonra kendi halkına ve köy sakinlerine bu eğimlerini verecekler. Yine bakanlığımızın belirlediği takviminde emniyette destek alarak bu anlamada trafik eğitimlerini vereceğiz" dedi.