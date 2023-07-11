Düzce’de etkili olan sağanak yağış sonrası taşan Efteni Gölü, İçmeler köyünü sular altında bıraktı. Yaşlı bir vatandaş ise buzdolabını kayık yaparak evine ulaşmaya çalıştı.

Batı Karadeniz Bölgesi’ni etkisi altına alan ve 2 gün aralıklarla devam eden yağış sonrasında kentte birçok bölgeyi su bastı. Yağışlardan nasibini alan Efteni Gölü’de doldu taştı. Gölün taşmasıyla Gökkaya ilçesinde bulunan İçmeler köyü sular altında kaldı. Evine gidemeyen yaşlı bir vatandaş ise buzdolabını kayık yaptı. Yüzen buzdolabının içine binen ve bulduğu tahta parça ile ilerlemeye çalışan vatandaş başarılı olamadı. Buzdolabını devrilmesiyle suya düşen vatandaş, daha sonra düzelttiği buzdolabının içinden kovayla su çıkardı.

Öte yandan, 350 haneli köyün büyük bir kısmının sular altında olduğu bildirildi. Köylüler varillere ve yüzdürebilecekleri eşyalarla evlerine ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.