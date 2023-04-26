Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından köylülere trafik eğitimi verildi.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından trafik kazalarının önüne geçmek amacı ile verilen eğitim çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri tarafından Dişli beldesindeki kahvehanelerde köy sakinlerine yönelik ‘araçlarda hız sınırları, emniyet kemeri, motosiklette kask ve gözlük kullanımının önemi, traktör ve pat-pat kazalarını önleme, seyir halinde cep telefonu kullanmanın olumsuzlukları’ gibi konularda eğitim verildi. Eğitim çalışmasında ekipler köy sakinlerinin sorularını da yanıtladı.