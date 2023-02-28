Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Kavak köyünde yaşayan vatandaşlar depremden zarar gören afetzedeler için topladıkları 171 bin lirayı AFAD yardım hesabına yatırarak örnek bir davranış sergiledi.

Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Kavak köyünde yaşayan vatandaşlar depremden zarar gören afetzedeler için topladıkları 171 bin lirayı AFAD yardım hesabına yatırarak örnek bir davranış sergiledi.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaraların sarılması için destekler sürüyor. Destekler çerçevesinde Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Kavak köyünde yaşayan vatandaşlar depremden zarar gören afetzedeler için topladıkları 171 bin lirayı AFAD yardım hesabına yatırdı. Kavak köyü sakinleri daha sonra Maden Kaymakamı Rahmi Bulut’u ziyaret etti. Kaymakam Bulut yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz Kavak köyü sakinlerinin depremden zarar gören afetzedelere yardım için topladıkları 171 bin 741 lirayı AFAD yardım hesabına aktararak örnek bir davranışa imza attılar. Köy sakinlerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz’’ dedi.