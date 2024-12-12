Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Yaylapınar Mahallesi’nde bulunan ilk ve ortaokul öğrencileri, Yerli Malı Haftası Kutlama Programı’na ev sahipliği yaparak gönülleri fethetti. Etkinliğe katılanlar adeta çocukluklarına döndü.

Nazilli’ye bağlı kırsal Yaylapınar İhsan İzgi İlk ve Ortaokulu’nda düzenlenen yerli malı haftası kutlama programı, ilçe protokolünün yoğun katılımıyla gerçekleşti. Yaylapınar Mahalle Muhtarı Hakan Yıldırım ve Yaylapınar İhsan İzgi İlk ve Ortaokulu Müdürü Murat Turan’ın ev sahipliğinde düzenlenen programa Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazili İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Sunay Güler, Nazilli Orman İşletme Müdürü Hüseyin Devrim Karasulu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek ve ilçe protokol üyeleri katıldı.

Protokolden tam not

Etkinliği hazırlayan öğrenciler, evlerinden getirdikleri tarihi objelerin yanı sıra yerel kültürü yansıtan yiyecek ve içeceklerle misafirlerini adeta geçmişte yolculuğa götürürken, Kaymakam Kan ve protokol üyeleri öğrencilere tam not verdi. Etkinlikte öğrenciler yerli malı kullanımının önemine vurgu yapan gösteriler sundu ve hazırladıkları ürünleri tanıttılar. Kaymakam Huriye Küpeli Kan, konuşmasında yerli üretimin desteklenmesi ve tüketim alışkanlıklarının buna göre şekillendirilmesinin öneminden söz ederek: “Yerli mallarımız ve yerel değerlerimiz ülkemizin geleceği için çok önemli. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Şimşek başta olmak üzere çocuklarımızı yerli mallarının önemini gösteren okul idaresine, muhtarımıza ve çok değerli öğrencilerimizin ebeveynlerine çok teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikler öğrencilerimizin üzerinde olumlu etkiler bırakacaktır” dedi.

Kutlama programı, yerli ürünlerin tanıtımı ve dayanışma ruhunun pekişmesi adına katılımcılardan tam not aldı. Öğrencilerin heyecanı ve velilerin desteğiyle şenlik havasında geçen etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.