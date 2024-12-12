Adana’nın Kozan ilçesinde Pekmezci köyü Şehit Bircan İlhanlı Ortaokulu, Avrupa Birliği destekli proje ile 21 bin 527 Euro hibe desteği kazandı.

Kozan Pekmezci Şehit Bircan İlhanlı Ortaokulu, tarafından Türkiye Ulusal Ajansı’na sunulan “Eğitimde İnovasyon İçin Tasarım Odaklı Düşünme” adlı proje, Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi.

Okul Müdürü Metin Savaş Aydoğan konuşmasında, “Belki de bir köy okulu olarak ilk defa böyle bir başarıyı gösterdik. Projemizle öğrencilerimizi geleceğin mühendisleri olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu proje, öğrencilerimize köyün dışında kocaman bir dünya olduğu bilincini kazandıracak ve ufuklarını açacaktır. Proje kapsamında, 8 öğrenci ve 10 öğretmen, 15 Aralık itibarıyla ilk olarak İtalya’nın Pescara şehrine giderek burada bir hafta boyunca eğitsel faaliyetler yürütecek. Ardından, İspanya’ya geçecek ekip, bu ülkede de çeşitli işbirlikleri ve çalışmalar gerçekleştirecek. Öğretmenler ve öğrenciler, Avrupa’daki okullarla ortak eğitimler düzenleyecek ve kültürel etkileşimlerde bulunacak” dedi.

İtalya’ya gidecek öğrencilerdeh Hülya Avşar, "İtalya’ya gideceğimiz için çok heyecanlandım. Çünkü hayatımda hiç yurt dışına çıkmadım. Bu gezinin bizlere çok büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Sadece bilgi anlamında değil, kültürel olarak da kendimizi geliştireceğiz. Bunun her yıl düzenlenmesini ve tüm öğrencilerin bu fırsatı yakalamasını isterim. Böyle projeler ufkumuzu açıyor ve bize yepyeni dünyalar tanıtıyor" diye konuştu.