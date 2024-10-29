Adana’da köy okulunda okuyan çocuklar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 101. yılını coşkuyla kutladı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Pekmezhöyüğü İlkokulu’ndaki çocuklar, Adana’da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği ile birlikte ortak düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur, yaklaşık 100 çocuk için üzerinde Atatürk portesinin yer aldığı tişört aldı. Dağıtılan tişörtleri giyen çocuklar, okulun bahçesinde velilere ve öğretmenlerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterisi sundu.

Başta çocuklar olmak üzere etkinliğe katılan veliler doyasıya eğlendi. Ogün Sever Okur, bu tarz etkinliklerin devam edeceğini belirterek, “Çocuklara milli değerlerimizi öğretmemiz lazım. Bu etkinlikler çocuklarımız için çok önemli. Çocuklar bugün çok eğlendi. Veliler de çok mutlu oldu. Her milli bayramda bu tarz etkinlikleri yapacağız” dedi.