DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Doğanlı köyünde bulunan Eşref Taşhan İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret ederek yeni dönemde yapılacak çalışmaları denetlendi.

Düzce’de yeni eğitim öğretim döneminde binlerce öğrenci ders başı yaptı. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde güçlendirme çalışmalarının tamamlandığı Doğanlı köyünde bulunan Eşref Taşhan İlkokulu ve Ortaokulu’nda da İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın incelemelerde bulundu. Şube Müdürü Ahmet Yakupoğlu ile birlikte okulda yapılan son çalışmaları denetleyen Aydın, yeni eğitim yılı için hazırlıkları inceledi.