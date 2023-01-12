Osmaniye’de jandarma personeli köy okulunda öğrencilerle yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi.

Osmaniye’de jandarma personeli köy okulunda öğrencilerle yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından ’Jandarmayı Sevdirme ve Tanıtma Etkinlikleri’ düzenlenmeye devam ediliyor. Bu çerçevede, Koçyurdu köyünde bulunan Şehit Sami Bozduğan İlkokulu’nu ziyaret eden jandarma ekipleri, öğrencilere bilgilendirme yaptı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından etkinlikte öğrencilere çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Jandarma personeli, birlikte vakit geçirdiği çocuklara jandarma çocuk dergisi ve boyama kitapları hediye etti.