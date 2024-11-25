Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bulunan köy okulunda, görevli öğretmenlerin fotoğraflarının basılı olduğu pastalar ile Öğretmenler Günü kutlandı.

İlçede bulunan Bahşiler TYSD Atatürk İlkokulu’nda görevli öğretmenlere Öğretmenler Günü sürprizi yapıldı. okulda görevli öğretmenlerden 8’inin fotoğrafının basılı olduğu yaş pasta ve çiçekler hazırlandı. Öğretmenler, okul müdürü ve öğrencilerin hazırladığı sürpriz ile büyük sevinç yaşadı.

Okul Müdürü Resul Üstüntaş, dün 24 Kasım Öğretmenler Günü olması münasebetiyle bugün öğretmenlere güzel bir etkinlik yapmayı planladıklarını söyledi.

Bu anlamlı günde, öğretmenlere emekleri ve fedakarlıkları için teşekkürleri sunmak adına onlara güzel bir sürpriz hazırladıklarını belirten Üstüntaş, “Bütün öğretmenlerimizin şahsına özel fotoğraflarının basılı olduğu pastalar hazırladık. Öğretmenlerimizin bu güzel anılarına öğrencilerimizi de dahil ederek öğretmen ve 300 öğrencimiz eşliğinde çok güzel bir Öğretmenler Günü gerçekleştirdik. Mesleğimizin ne kadar değerli ve özel olduğunu bir kez daha hissederek çabaları için tüm mesai arkadaşlarıma, destekleri ve katkıları için Türkiye Yardımseverler Derneği Başkanlığına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.