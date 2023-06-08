Isparta’nın Eğirdir ilçesi Yukarı Gökdere Köyü Mustafa Köklü Ortaokulunda, Matematik Atölyesi ve Zeka Oyunları Sınıfı açıldı.

Hayırsever iş adamı Kadir Köklü tarafından donatılan Matematik Atölyesi ve Zeka Oyunları Sınıfının açılışı öğrencilerle birlikte Kaymakam Adem Çelik tarafından gerçekleştirildi. Çelik yaptığı konuşmada emeği geçen öğretmenler ile atölyenin açılmasını destekleyen Hayırsever iş adamı Kadir Köklü’ye ve Yukarı Gökdere Köyü Muhtarı Ahmet Sarı’ya yardımlarından dolayı teşekkür ederek okula öğretmen ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Açılış sonrasında atölyede oluşturulan stantları tek tek dolaşan Kaymakam Çelik, öğrencilerle uzunca bir süre matematik ve eğitim üzerine sohbet etti.