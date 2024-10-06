Adana’nın Saimbeyli’de ilçesindeki köy okullarında okuyan öğrenciler TEKNOFEST ile tanışmanın heyecanını yaşadı.

Saimbeyli Belediyesi ve Kaymakamlığı bu yıl ilk kez Adana’da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne (TEKNOFEST), ilçedeki öğrenciler ile birlikte yoğun katılım sağladı. Yaklaşık 600 öğrenci ile TEKNOFEST’e katılarak ileri teknoloji ile tanışma imkanı buldu.

Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, "Belediye, milli eğitim ve kurumların öncülünde ilçedeki öğrencilerin ufkunu ve vizyonunu açmak, hayallerini büyütmek, geliştirmek için onların TEKNOFEST’e katılmasını sağladık. Öğrencilerimiz için gurur verici bir deneyim oldu" dedi.

Saimbeyli Belediyesi olarak Türkiye’nin engel tanımayan yarınlarını inşa etme adına TEKNOFEST’te yer aldıklarını kaydeden Belediye Başkanı Mahmut Dal, “Festivalin coşkusunu hep birlikte yaşarken, ülkemizin gücüne güç katan değerli liderlerimize minnettarız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu vatan için emek veren tüm kahramanlarımıza teşekkürler. Adana’mız ve ilçemiz adına büyük gurur yaşıyoruz ve gelecek nesillerimizin ufkunu açan TEKNOFEST büyük bir gurur kaynağımız” diye konuştu.