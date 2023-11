Sivas Millî Eğitim Müdürü Necati Yener, birleştirilmiş köy okullarının öğretmenleri ve köy muhtarları ile değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Sivas Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda köy okulların fiziki koşulları ve tespit edilen sorunları masaya yatırılırdı.

Köy okullarının eğitim ortamlarının zenginleştirilmesi ve var ise sorunlarının çözüme kavuşturulması noktasında önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Yener, kırsalda zor şartlar altında fedakârca görev yapan öğretmenlere teşekkür etti.

Köy okullarında görev yapan öğretmenlerin hem öğretmenlik hem idarecilik hem de okulun diğer ihtiyaçlarının karşılanması noktasında her alanda görev yaptıklarını ifade eden Yener, "Sizler, tüm bu fedakârlıklarınızın yanında öğrencilerimiz için rol modelsiniz. Sizlerin onlarda oluşturacağı etki, hayatlarında bırakacağı iz belki de ömür boyu onlara rehberlik edecek. O nedenle attığınız her adımın, söylediğiniz her sözün, verdiğiniz her bilginin ve yapacağınız rehberliğin çok büyük önemi var" dedi.

Köy okullarının işlevselliğinin artırılması noktasında daha fazla gayret gösterilmesi gerektiğini dile getiren Yener, "Sizler, sadece geleceğimizin teminatı olan yavrularımız için değil, bulunduğunuz yörenin insanları için de rol modelsiniz. Oradaki insanlarımızla yakın bağlar kurmalı, çeşitli nedenlerle okula devam edemeyen öğrencilerimizin yeniden eğitime kazandırılması için de gayret göstermelisiniz. Köy okullarımızın cıvıl cıvıl olmasını, öğrenci sayılarımızın artırılmasını istiyor, bu noktada sizlerden daha fazla gayret göstermenizi bekliyoruz. Bu noktada muhtarlarımız da sizlere yardımcı olacak, işlerinizin kolaylaştırılması için gereken hassasiyeti göstereceklerdir. Ayrıca öğrencilerimizin devamsızlıklarını en aza indirmek için de sizlerden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir süre öğretmen ve muhtarlarla sohbet eden Yener, öğretmenlerden görev yaptıkları okulların durumu hakkında bilgi aldı.

Yener, öğretmen ve köy muhtarlarının görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

Toplantıda Şube Müdürü Hülya Bozbıyık tarafından köy okullarının mevcut durumu, öğrenci ve derslik sayıları ve çeşitli planlamalar hakkında sunum gerçekleştirildi.