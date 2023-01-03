Yüksek Ziraat Mühendisi Merve Gülistan Aydın ve gönüllü arkadaşları Bingöl’de bulunan iki köy okulunu geri dönüşüm ve atık malzemelerle yeniledi. Öğrencilerse yenilenen sınıflarını görünce gözlerine inanamadı.

Yüksek Ziraat Mühendisi Merve Gülistan Aydın ve gönüllü arkadaşları Bingöl’de bulunan iki köy okulunu geri dönüşüm ve atık malzemelerle yeniledi. Öğrencilerse yenilenen sınıflarını görünce gözlerine inanamadı.

Elazığlı Yüksek Ziraat Mühendisi Merve Gülistan Aydın, yurtiçi ve yurt dışında birçok sosyal sorumluluk projesine imza attı. Aydın ve arkadaşları son olarak ’Kalbimdeki Doğa’ projesi çerçevesinde Bingöl’deki iki köy okulunu geri dönüşüm ve atık malzemelerle yenileyip kütüphane kurdu. Renkli görüntülere sahne olan sınıfı yenileme anları beğeni topladı. Öğrencilerse yenilenen sınıflarını görünce gözlerine inanamadı.

Öte yandan, Aydın ve arkadaşlarının ilkbaharda yeniledikleri okulların bahçelerine meyve ağaçları dikip tarım eğitimi vereceği, proje ile birlikte çocukların kendi ağaçlarını büyüteceği öğrenildi.