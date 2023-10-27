Bilecik’in Osmaneli ilçesinde köy okullarında eğitim gören ilkokul öğrencilerine işitme testi taraması yapıldı.

Osmaneli ilçesinde de köy okullarına giden Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) personelleri İsmail evcen, ebe Büşra Bilir,

ve ebe Elif Gün, işitme tarama testleri ve beslenme eğitimleri vererek işitme testinden geçirilen öğrenciler sorun yaşıyorsa, ilgili sağlık kuruluşlarına sevk ediliyor. Yapılan konuyla ilgili açıklamada, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlığı bizim için önemli İşitme sadece bebeklik döneminde değil çocukluk döneminin her evresinde büyük bir öneme sahiptir. İşitme kayıpları enfeksiyonlar, travmalar ve progresif işitme kaybı yapan genetik hastalıklara bağlı olarak doğum sonrası dönemde de ortaya çıkabilmektedir. İşitme eğitim ve iletişim için en önemli bileşendir. Okul döneminde daha da önemli hale gelmektedir. Kalıcı işitme kaybı yaygınlığının okul yaşı nüfusta binde dokuza yükseldiği bildirilmektedir. Bir ya da her iki kulakta kalıcı ya da geçici işitme kaybı okulyaşı çocukların yüzde 14 ten fazlasını (yedide bir) etkilemektedir. Tek taraflı işitme kayıplarında bile sınıf tekrar oranı yüzde 37 olarak bildirilmektedir. İşitme kaybı dikkat, öğrenme ve sosyal işlevlerdeki sıkıntıları artırmaktadır. Çocuklardaki işitme kaybı yaygınlığı eğer gerekli tıbbi ve eğitim desteği sağlanamazsa okul başarısını olumsuz yönde etkileyerek önemli ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Tarama sonucunda işitme kaybı şüphesi olana çocuklar, ildeki kulak burun boğaz uzmanlarına sevk edilmektedir. Daha ileri tetkik ve tedavi gerektiren olgular ise kulak burun boğaz uzmanları tarafından, Yenidoğan İşitme Tarama Programında da üst basamak olan referans merkezlere yönlendirilmektedir. İşitme tarama testlerimiz ve beslenme eğitimlerimiz okullarımızda devam edecektir” denildi.