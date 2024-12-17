İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteklediği “Güçlü Çocuklar, Güçlü Yarınlar, Güçlü Türkiye” projesi kapsamında köy okullarında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Çaycuma Meslek Yüksekokulu Topluma Hizmet Uygulamaları dersi öğrencilerinin gönüllü olarak katıldığı projede, geleneksel çocuk oyunları alanlarının çizimi, fidan dikimi, sıfır atık çalışmaları ve çocuklarla oyun etkinlikleri düzenlendi. Proje kapsamında etkinliklere katılan Çaycuma Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Programı öğrencileri Bedia Doğan, Bedriye Çiçek, Aleyna Yaylacı, Aynur Salda, Ferman Yurt, Mustafa Bezin, Ayşe Senem Küçükgökmen, Emre Güler ve Emre Aydın, köy okullarındaki çocuklarla keyifli ve anlamlı vakit geçirdi.

Etkinliklerin ardından Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, projeye gönüllü katkı sağlayan gençlere teşekkür ederek, çevre duyarlılığı ve topluma hizmet bilincine yaptıkları katkılardan dolayı takdirlerini iletti. Bu tür projelerin, hem çocukların çevre bilincini artırması hem de gönüllü gençlerin toplumsal farkındalık kazanması açısından önemli bir örnek oluşturduğu vurgulandı.