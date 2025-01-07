Denizli Bilim Merkezi, köy okullarında eğitim gören ilkokul öğrencisi bin 103 öğrenciye 6-15 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek bilim etkinlikleri için kapılarını açıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalarını gerçekleştiren ve Destekli Büyük Ölçekli Bilim Merkezleri’nden biri olan Denizli Bilim Merkezi, 6-15 Ocak tarihleri arasında Denizli’deki köy okullarında eğitim gören birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf olmak üzere toplam bin 103 öğrenciye bilimle dolu etkinlikler sunacak. İlkokul öğrencileri, 10:00-12:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek bilim atölyelerine katılırken sonrasında planetaryumda keyifli bir film izleyecekler.

Öğrenciler atölyelerde birbirinden farklı etkinlikleri deneyimleyecek

Denizli Bilim Merkezi tarafından çocukların bilim ile buluşması amacıyla yapılan etkinlikler kapsamında birinci sınıf öğrencileri tasarım atölyesinde “Hama Boncuğu” çalışmasını gerçekleştirirken ikinci sınıf öğrencileri matematik atölyesinde “Gizemli Bileklik”, üçüncü sınıflar uzay ve havacılık atölyesinde “Teleskop Yapımı” ve dördüncü sınıflar ise temel bilimler atölyesinde “Mis Kokular” çalışmasını gerçekleştirecek. Çalışmaların ardından tüm öğrencilere planetaryumda hız treni ile aydan evrene ve güneş sistemine doğru çıkılan bir yolculuğu anlatan Kozmik Macera filmi izletilecek. Atölyeler ve planetaryum etkinliklerinden sonra öğrencilere dergiler, Denizli Büyükşehir Belediyesi tişörtleri ve atölyelerde yaptıkları etkinliklerin ürünlerinden oluşan hediye çantalar verilecek.