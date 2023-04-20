Denizli’nin Çivril ilçesinin Kocayaka Mahallesi’nde, mahallenin kuruluşun ilk yıllarından bu zamana köy odasında birlikte oruç açan vatandaşlar asırlık geleneği yaşatmaya devam ediyor.

Kocayaka Mahallesi’nde yaşatılan ‘Oda’ geleneği Ramazan ayında verilen iftarlar ile renkleniyor. Her gün farklı aileler tarafından hazırlanan yemekler köy odasına getirilerek davetlilere ve köy halkına ikram ediliyor. Köy odasında Ramazan ayı dışında da etkinlik ve hayır yemekleri verdiklerini belirten muhtar Hasan Koç “Oda geleneğini yaşatmaya çalışıyoruz. Ramazan ayı dışında da odamız her gün açılır temizlenir misafir varsa yemeği döşeği hazır edilir, yoksa köylü kendi arasında sohbet eder, günlük işleri hakkında bilgi alışverişi yapar” dedi.

Ramazan ayında köy odası toplantılarının genellikle yemekli olduğunu belirten muhtar Koç, “Odamız da Ramazan ayında iftarda bir araya geliriz. Hayır yapmak isteyen, iftar vermek isteyen yemeğini hazırlar odaya getirir o gün odaya kim geldiyse hep birlikte iftar yapılır sonrasında dua edilir, sohbet ve muhabbet devam eder. Büyüklerimizden böyle gördük ve bu geleneği ramazan ayı boyunca devam ettiriyoruz. Bu mübarek ayın, bu geleneğimiz sayesinde daha bereketli geçtiğine inanıyoruz. Bu ramazan geleneğini bize büyüklerimiz vasiyet etti, bizler sürdürüyoruz. Bizden sonrakiler de sürdürecek” dedi.