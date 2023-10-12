Elazığ’ın Sivrice ilçesine bağlı Günbalı köyünde 22 yıldır muhtarlık görevini yürüten Özcan Gündem, köylerinde bulunan sahipsiz köpekleri 22 yıldır kendi imkanları ile besliyor.

Sivrice ilçesine bağlı Günbalı köyünde 22 yıldır muhtarlık yapan Özcan Gündem, hayvan sevgisi ile takdir topluyor. 22 yıldır çevre köyler ve kendi köylerinde bulunan sahipsiz köpekleri, muhtarlıktan aldığı maaş ile besleyen Özcan, kendi yaptığı yuvalar ile de sahipsiz köpekleri özellikle kış aylarında üşümemeleri için örnek bir davranış sergiliyor. 22 yıldır sahipsiz köpeklere baktığını ifade eden Muhtar Gündem, ’’Çevre köylerimizde ve kendi köyümüzde bulunan sahipsiz köpekleri 22 yıldır kendi imkanlarım ile besliyorum. Süt, ekmek, mama ve et alarak her gün karınlarını doyuruyorum. Kendi cebimden ödüyorum. Hayvanları çok seviyorum. Bu nedenle elimden geldikçe onlara bakıyorum. Hayvan sevgisinin tarifi yok. Gücüm yettikçe bakmaya devam edeceğim’’ dedi.