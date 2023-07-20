Kütahya’nın Gediz ilçesinde, iddiaya göre ailevi bir meselesi yüzünden köy muhtarı arkadaşını tüfekle vurarak öldürdü. Zanlı jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayaköy Muhtarı L.G., daha önce tartıştığı arkadaşı Servet Yılmaz’ın (42) evinin kapısını sabaha karşı çaldı. Muhtar, kapının açılmasının ardından yanında getirdiği tüfekle Yılmaz’ın üzerine kurşun yağdırdı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vurulan Servet Yılmaz ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Muhtar Levent G., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Cinayetin ailevi bir mesele yüzünden işlendiği iddia edildi.