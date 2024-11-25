Türkiye’nin 4.büyük kenti olan ve 1061 mahallesi bulunan Bursa’da Büyükşehir sınırları içindeki köylerin mücavir alanları 300 metre genişliyor. Projenin bir an önce hayata geçmesi gerektiğini vurgulayan Gayrimenkul Danışmanı Harun Tavlı, “Hem yerel hem de genel yönetimler elektrik, yol, su hizmetlerini iyileştirecek. Ayrıca kaçak yapının önüne geçilecek” dedi

Bursa’da köy mücavir alanlarının 300 metre genişlemesi yönünde önemli bir adım atıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Köy yerleşik alanlarını 300 metre civarında genişlemeyi sağlayabilirsek hem Buski olarak alt yapı imkanlarını oraya taşırız. Aynı zamanda var olan konutlarda sularını ve alt yapılarını götürmüş oluruz. Köyden kente göçün de önüne geçmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Köy mücavir alanlarının genişletilmesi kararının yerinde olduğunu ve bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Gayrimenkul Danışmanı Harun Tavlı, “Köy mücavir alanlarının 300 metre genişlemesi hem Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin gündeminde hem de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın uzun zamandır gündeminde olan bir proje. Bu artık kaçınılmaz bir durum. Köy mücavir alanları genişledikçe köyde yaşayan vatandaşlar daha iyi hizmet alacaklar. Hem yerel hem de genel yönetimlerden elektrik, yol, su hizmetleri iyileştirilecek. Ayrıca kaçak yapının önüne geçilecek. Bu açıdan köy mücavir alanlarının genişlemesini biz olumlu karşılıyoruz. Bir an evvel hızlı bir şekilde hareket edilip bu projeyi faaliyete geçirmek lazım. Konunun mutlaka kamuoyunda değerlendirilmesi gerekiyor. Kendi köyünde ev yapmak isteyen vatandaşlar için de güzel bir çıkış yolu. Bu açıdan bu projeyi hayata geçirecek yerel yönetimler ve genel iktidarın mutlaka iş birliği yapıp bu önemli sorunu mutlaka çözüme kavuşturmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.