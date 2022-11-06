Şırnak’ın Irak sınırında bulunan Uludere ve Beytüşşebap ilçelerindeki köylerin meydanları, akşamları yapılan düğünlerle şenleniyor. Düğünlerin sonunda ise Rock müziği eşliğinde vatandaşlar dans ediyor.

Şırnak’ın Irak sınırında bulunan Uludere ve Beytüşşebap ilçelerindeki köylerin meydanları, akşamları yapılan düğünlerle şenleniyor. Düğünlerin sonunda ise Rock müziği eşliğinde vatandaşlar dans ediyor.

Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde düğün kültürüne bir yenisi daha eklendi. Yüz yıllık gelenek ve göreneklerin yaşatılmasının yanı sıra yeni nesil düğünlerin bitiminde yabancı şarkılar eşliğinde yöresel kıyafetli vatandaşlar dans ediyor. Düğünler Kürtçe şarkılarla son buluyor. Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde Bayram ailesinin düğününde toplanan kalabalık yabancı müzik eşliğinde dans etti. Devran Bayram adılı genç günlerdir düğüne hazırlandıklarını söyledi. Bayram, "Düğün sonrası köy meydanında Rock müziği eşliğinde dans ederek eğleniyoruz. Düğün sonrası yabancı şarkılar eşliğinde dans ediyoruz. Çok güzel eğleniyoruz. Son olarak çiftetelli ve Kürtçe şarkı söyleyerek düğünü kapatıyoruz" dedi.