Bilecik merkez ve ilçelerinde çiftçileri bilgilendirme çalışmaları kapsamında ’Cuma Buluşmaları’ devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tarımsal Üretimin Plânlanması ve Yeni Destekleme Modelinin anlatılması çalışmaları kapsamında Bilecik’te, başlatılan ’Cuma Buluşmaları’ devam ediyor. Köylerdeki çiftçilerle bir araya gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, tarımsal üretimin plânlanması ve yeni destekleme modeli hakkında köylülere bilgiler veriyor.

“Bugüne kadar toplamda 216 çiftçiler bilgilendirildi”

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş “81 il 922 ilçede eş zamanlı olarak Cuma Buluşmaları programı düzenlenmekte olup bu kapsamda da ilimiz merkez ve ilçelerimizde üçer köy belirlenerek her hafta belirlenen köylerimizde (Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli) anlatmaya devam ediyoruz. Bu güne kadar İl genelinde 216 köyümüzdeki çiftçilerle bir araya gelerek tarımın geleceğini birlikte şekillendirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.