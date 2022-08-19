Bilecik’in Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri köy köy gezerek miniklere trafik eğitimi veriyor. Bu çerçevede Söğüt ilçesi Çaltı köyünde çocukları bilinçlendirmek amacıyla trafik eğitimi verdi. Öte yandan ekipler, “Bilinçli nesiller yetiştirmek için trafik eğitimlerimiz devam edecektir” mesajını verdi.

Erdoğan’ın Ali Çetinbaş’a gönderdiği mektubu Başkan Önsay takdim etti

Erdoğan’ın Ali Çetinbaş’a gönderdiği mektubu Başkan Önsay takdim etti

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