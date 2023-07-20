Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, sıcak yaz aylarında kırsaldaki çocukları mutlu etmek amacıyla köy köy gezip çocukları mutlu ediyor

Kipler halinde merkez ve ilçelere bağlı köyleri ziyaret eden gönüllüler, okulların tatil olduğu yaz aylarında köylerde kalarak çeşitli aktivitelerden uzak kalan çocuklarla bir araya gelerek, onlarla çeşitli oyunlar oynayıp, çeşitli ikramlarda bulunuyor. Son olarak Hamur ilçesine bağlı Aşağı Aladağ köyüne giden Kızılay’ın gönüllü gençleri, onlarca çocuğa palyaço şovu yapmanın yanı sıra çeşitli oyunlar oynayarak limonata ikram etti. Gönüllülerin elinden limonata içip çeşitli hediyeler alan çocuklar, oldukça keyifli anlar geçirdi.

Türk Kızılay’ının kentte yaptığı faaliyetler hakkında açıklamalarda bulunan Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada: “ Biz Kızılay olarak ilimizde hayırsever vatandaşlarımızın da desteği ile hayatın her alanında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Yapılan yardımların yanında çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile de alanda olmaya çalışıyoruz. Yaz kış ayrı ayrı çalışma ve programlarımız oluyor. Özellikle çocuklarımıza yönelik gönüllü gençlerimizin çok güzel çalışmaları oluyor. Bu doğrultuda Genç Kızılay gönüllülerimiz bu yaz tatili boyunca özellikle kırsal kesimlerde ve dezavantajlı bölgelerimizde bulunan çocuklarımıza yönelik çeşitli aktiviteler gerçekleştiriyor. Bu aktiviteler doğrultusunda ekipler halinde hareket eden ekiplerimiz, köy köy dolaşıp bazı şeylerden mahrum olan çocuklarımızla bir araya geliyor. Onlarlar çeşitli oyunlar oynayıp, çeşitli ikramlar ve hediyeler veriyor. Çocuklarımız, gönüllülerimizle oldukça güzel vakit geçiriyor. Son olarak Hamur’a bağlı Aşağı Aladağ Köyüne giden gönüllülerimiz onlarca çocuğumuzla bir araya gelerek oyunlar oynadı. Onlara çeşitli hediyeler verdi. Limonata ve çeşitli ikramlarda bulundu. Hem vatandaşlarımız hem de çocuklarımız oldukça keyifli anlar geçiriyor. Bu tarz etkinliklerimiz şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Bizler dediğim gibi vatandaşlarımızın da desteği ile dokunmadık gönül çalmadık kapı bırakmamaya gayret edeceğiz. İnşallah hep birlikte geleceğimiz için çocuklarımız mutlu güzel yarınlar inşa edeceğiz.” Dedi.

Öte yandan köy çocukları, kendileri için kilometrelerce yol kat edip gelen ve kendileri ile vakit geçirip, kendilerine çeşitli hediyeler veren Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.